'Maar' 1.063 nieuwe besmettingen: "De kracht van de epidemie neemt af"

Er werden 1.063 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. Gisteren waren dat er nog 1.702. "De kracht van de epidemie neemt af", zegt viroloog Steven Van Gucht. In onze provincie zijn er nu in totaal 1.342 bevestigde gevallen.

De afgelopen 24 uur zijn er 82 mensen in België overleden aan het nieuwe coronavirus, zo blijkt maandag uit de dagelijkse update van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het Crisiscentrum. Dat is, opnieuw, een dagrecord voor ons land. In totaal zijn er al 513 overlijdens te betreuren. Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht wees er wel op dat de kracht van de epidemie nog altijd afneemt. "Dat is dankzij de inspanningen van ons allemaal, het is belangrijk die vol te houden."

Tot nu toe 11.899 besmettingen

Tot nu toe werden in totaal 11 899 bevestigde gevallen gemeld; 7064 gevallen (59%) in Vlaanderen, 3351 (28%) gevallen in Wallonië en 1263 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 221 gevallen (2%).

1.342 gevallen in onze provincie

In onze provincie zijn nu 1.342 bevestigde gevallen. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen zijn dat er 1.340, in Vlaams-Brabant 1.328, in Antwerpen 1.567 en in Limburg 1.487.

1.527 mensen uit ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 536 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 168 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 29 maart werden 5078 patiënten met COVID19 opgenomen in het ziekenhuis en 1527 personen verlieten het ziekenhuis.

Op 29 maart werden 4524 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 927 bedden op intensieve zorgen.

82 nieuwe sterfgevallen

In de afgelopen 24 uur zijn in ons land nog eens 82 mensen overleden aan het coronavirus. Het totale aantal doden in ons land is daarmee opgelopen naar 513.