Maand cel gevorderd voor drie keer niet-essentiële verplaatsing

In de nacht van 4 op 5 april werd de beklaagde door de politie betrapt tijdens een niet-essentiële verplaatsing. Hij ging akkoord met een minnelijke schikking van 250 euro, maar daarmee was de kous nog niet af. Bij een tweede betrapping diezelfde nacht weigerde hij een nieuwe minnelijke schikking. Enkele uren later werd de politie opgeroepen voor geluidsoverlast in Brugge, waardoor in de richting van een corona-inbreuk gedacht werd. M. probeerde nog tevergeefs weg te vluchten.

Voor die laatste niet-essentiële verplaatsing moest de jongeman zich dinsdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Procureur Fauve Nowé verwees ook naar het strafblad van de beklaagde. In mei 2019 kreeg de Blankenbergenaar van het Gentse hof van beroep al 30 maanden celstraf voor drugsfeiten, bedreigingen, slagen en weerspannigheid. In die omstandigheden moest het parket een effectieve straf vorderen.

Naar eigen zeggen ging de beklaagde, die zelf niet aanwezig was op de zitting, op bezoek bij een zieke man. "Mijn cliënt dacht dat die verplaatsing echt wel nodig was, want die man had hulp nodig in huis", aldus meester Ellen Eneman. De verdediging legde ook uit dat de crisis extra zwaar weegt voor M., die in de horeca werkte. "Het is nochtans een eenvoudige regel, blijf in uw kot", zei de rechter. Meester Eneman vroeg om een milde bestraffing.

De rechter doet uitspraak op 19 mei.