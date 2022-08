Maaltijdbedeler verhoogt prijs (voorlopig) niet voor stijgende energiekosten

De kosten voor gas, elektriciteit en diesel hebben een zware impact op de productie en bedeling van verse maaltijden. ’t Fermetje in Ooigem levert elke dag zo’n 700 maaltijden in heel West-Vlaanderen.

En die maaltijd kost vandaag 9 euro. Een verse maaltijd aan een betaalbare prijs, is voor veel mensen uit kwetsbare groepen van levensbelang. Het bedrijf verhoogt de prijs voor de klant voorlopig niet. Maar hoe lang is dat vol te houden?

700 verse maaltijden per dag

"Wij starten de productie om 4.30u", zegt Login Vercruysse van 't Fermetje. "En alle maaltijden worden vers gemaakt nu om tegen 8.30u te kunnen vertrekken met alle bestelwagens naar de mensen toe."

’t Fermetje in Ooigem maakt elke dag 700 maaltijden klaar en levert die dan aan huis. De prijs is 9 euro voor een vers bereide hoofdschotel, soep en dessert. Maar gas en elektriciteit zijn onredelijk duur en het kost het bedrijf nu al 30 cent per dagschotel extra om die te bereiden en te leveren. Maar voorlopig wordt de prijs voor de klant niet opgetrokken.

"Mensen die elke dag 2 maaltijden bestellen en we gaan een halve euro per maaltijd omhoog, dan is dat weeral 30 euro per maand dat de mensen meer moeten betalen voor dezelfde maaltijd."

"Al moeilijk genoeg voor de mensen"

Elke dag, ook in het weekend, vertrekken hier 13 bestelwagens om maaltijden te bedelen in heel West-Vlaanderen en een stuk van Oost-Vlaanderen. ’t Fermetje absorbeert momenteel de dure diesel. Maar de prijs verhogen zou ongetwijfeld klanten afstoten en dan vallen ook mensen uit kwetsbare groepen uit de boot.

"Het is al moeilijk genoeg voor de mensen. En als wij dan ook nog eens onze prijs verhogen, verkopen we minder en rijden we met halfvolle bestelwagens, dus heeft dat niet zoveel nut, spijtig genoeg."

Maar hoe lang is dat vol te houden? Ook leveranciers zullen hun prijzen voor vlees en groenten optrekken. "Natuurlijk wordt dat soms wel een beetje krap. Maar we moeten erdoor. Er is daar niets aan te doen."