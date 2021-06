"Maak van oud zwembad stadshal" (vzw Archipel)

Het zwembad is intussen dicht, nu er een nieuw is gebouwd langs de Nieuwpoortsesteenweg. Oostende kiest ervoor om het complex af te breken en het in een groenzone te veranderen. "Maar", zo zegt de vzw "deze modernistische zwembadhal uit 1976 heeft een intrensieke hoge architecturale waarde." "Nu staat hier erfgoed bijeen uit de tijd van Leopold II, uit de jaren dertig, en uit de jaren zeventig. Moeten we de geschiedenis dan wegvegen om enkel die van Leopold II over te houden?", vraagt de vzw zich af.

Ze vraagt dan ook om het jonge erfgoed verder te ontwikkelen door een windvrije stadshal in samenhang met een groene ruimte die een verbinding maakt tussen erfgoed uit de Belle Epoque, de jaren dertig en de jaren zeventig.

