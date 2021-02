Maak kennis met het Mpemba-effect: warm water verandert in fractie van seconde in ijsdamp

Het is bitterkoud in onze provincie en dat zorgt ook voor interessante wetenschappelijke fenomenen.

Dat wordt mooi gedemonstreerd in dit filmpje door Kevyn Cattaux uit Nieuwpoort. Als je bij vriestemperaturen warm water de lucht in gooit, dan verandert dat in ijsdamp. Het Mpemba-effect dus, genoemd naar een wetenschapper uit Tanzania. Opgelet wel, als het toch niet koud genoeg is, kan het water nog brandwonden veroorzaken. Maar mooi is het zeker.

