Maak je het te bont tijdens 50 dagen? Zwerfvuil opruimen of boete betalen

Jongeren in Roeselare die het te bont maken tijdens hun 50 dagen-viering kunnen gemeenschapsdienst doen. Dat laat de stad weten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld meehelpen om zwerfvuil op te halen in plaats van hun ouders een geldboete te laten betalen.

Ook in Roeselare geen massafeest voor de laatstejaars van het middelbaar, maar wel kleinere activiteiten in klasbubbels. Toch gelden enkele regels buiten school zoals een verbod op alcohol, voetzoekers, vetstiften of kleurpoeder. Wie toch betrapt wordt, zal dus gemeenschapsdienst kunnen doen om zo een boete te vermijden.