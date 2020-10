"Maak geen extra plannen dit weekend"

"Hoe sneller we ons gedrag aanpassen, hoe sneller we dit virus opnieuw bij het nekvel hebben", klinkt het.

Vandaag/vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen en worden er hoogstwaarschijnlijk strengere maatregelen aangekondigd. "We zetten vandaag een belangrijke stap in de strijd tegen Covid-19", klinkt het bij Van Gucht. "De langverwachte barometer wordt voorgesteld en er komen nieuwe maatregelen, en die zijn echt nodig, want de cijfers zijn niet goed."

Gedrag nu al aanpassen

Van Gucht verwacht dat de nieuwe maatregelen vanaf maandag ingaan, maar roept mensen op om ook dit weekend al hun gezond verstand te gebruiken. "Maak geen extra plannen de komende dagen en denk niet: 'we profiteren er nog even van nu het nog kan'", aldus Van Gucht. "Hoe vroeger we ons gedrag aanpassen, hoe sneller we het virus terug bij het nekvel kunnen pakken."

Ook Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, roept de bevolking op om de verantwoordelijkheid op te nemen. "Geniet van het weekend, maar doe dat op een verantwoorde manier. We kunnen ons geen misstappen veroorloven, want daar zal het virus van profiteren. Focus op de dingen die nog wel mogen, zoals een wandeling in het bos, in plaats van op dingen die niet meer mogen. Samen kunnen we dit virus overwinnen."