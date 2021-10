Maaike Cafmeyer: "Het voelde alsof ik langzaam gewurgd werd"

Op de tweede dag van het proces tegen Bart De Pauw zijn enkele vrouwen zelf kort even aan het woord gekomen. Vijf onder hen vertelden in enkele minuten hoe ze zich voelden.

Maaike Cafmeyer zei dat de berichtenstroom voelde alsof ze langzaam gewurgd werd en wilde weten waarom hij dit met andere vrouwen had gedaan.

"Ik zag Bart graag, nog steeds", zei ze met knikkende stem toen ze hem aankeek, "maar ik begrijp echt niet waarom je al die jonge vrouwen in zo'n positie hebt gebracht."

"Voelde alsof ik langzaam gewurgd werd"

Cafmeyer kwam als laatste aan het woord. Ze sprak over feiten die lang geleden gebeurden, zo'n 15 jaar terug. "Maar het voelt alsof het gisteren was. Ik was niet zo'n volwassen vrouw toen dan de dames die hier nu naast me zitten", zei ze.

"Wat je ook doet - neen, ja, misschien zeggen - het is toch nooit juist. Het voelde alsof ik langzaam gewurgd werd, alsof ik de adem uit mijn lichaam voelde stromen. Ik heb je graag gezien, en nog steeds, maar hoe is het toch mogelijk dat zoiets is gebeurd? Je hebt altijd gehoopt dat ik nooit iets zou zeggen, dat ik nooit de moed zou hebben. Ik begrijp niet waarom dit is gebeurd."

Elle-June Henrard beet eerder de spits af door te vertellen hoe het voelde om een hele nacht bestookt te zijn met berichten over het krappe jurkje dat ze aan moest trekken voor haar rol in 'It's Showtime' en daarna een volledige draaidag in datzelfde jurkje voor de regisseur te moeten gaan staan die haar de hele nacht had belaagd. "Dat is vernederend, geeft een gevoel van onmacht en deed me twijfelen over mezelf", zei ze.

Daarna nam Helena De Craemer het woord. "Het was heel emotioneel belastend", zei ze. "Ik heb me in elke bocht gewrongen om met deze situatie om te gaan, om die vriendschap te onderhouden, maar ik vond geen manier om met die amoureuze tsunami om te gaan. Ik werd belast met zijn melancholie, met zijn verlangens die onbeantwoord bleven. Ik hoop dat hij vandaag beseft dat zijn gedrag heel schadelijk is."

Lize Feryn zei dat ze nog heel goed voelde wat er door haar heen ging toen ze de eerste berichten kreeg die heel diep in haar privéleven inbraken. "Ik was zijn favoriete one night stand, zei hij, en ik heb me de voorbije jaren enorm geschaamd. Maar wat heb ik fout gedaan? Ik hoop dat vandaag blijkt dat hij nu eindelijk ook naar zichzelf heeft gekeken."

Dymphne Poppe vond dan weer dat ze twee jobs moest combineren. "Een job was gewoon mijn werk, maar daarnaast moest ik ook die honderden berichten beantwoorden. Het maakte me heel onzelfzeker, ik voelde me geïsoleerd", zei ze.

Louter ongepast of misdrijf?

De verdediging van Bart De Pauw heeft vanmorgen voor het eerst haar kaarten op tafel gelegd. De advocaten van de televisiemaker proberen de rechtbank ervan te overtuigen dat het gedrag van De Pauw weliswaar ongepast was, maar daarom nog geen misdrijf.

"Het klopt dat er momenten geweest zijn dat hij misschien een pets verdiende", zei advocaat John Maes. De Pauw beseft dat ook, pleitte hij. Maar dat maakt van hem nog geen stalker in de juridische zin, vindt de verdediging. "Ongewenst intrusief gedrag is niet altijd stalking."

Het advocatenduo achter De Pauw, naast Maes vertegenwoordigt ook Michaël Verhaeghe hem, ziet een "organisatie" achter het proces tegen De Pauw. Het begon met twee vrouwen die naar de VRT stapten, en vervolgens zijn volgens de verdediging meer vrouwen "geronseld" voor de zaak. Ze willen dat de rechtbank geval per geval individueel bekijkt.

Het dossier is uitgegroeid tot een symbooldossier, luidde het. De verdediging vroeg de rechters enkel naar de kern van de zaak te kijken. Maes kwam nog met een juridisch argument op de proppen: hij meent dat een deel van de aanklachten niet vervolgd mogen worden omdat ze dateren van voor 15 april 2016.

Op die dag werd een wetswijziging van kracht waardoor belaging geen klachtmisdrijf meer werd. Voordien moest iemand een klacht indienen alvorens er een strafonderzoek kon starten. In de zaak-De Pauw heeft geen enkele burgerlijke partij een klacht ingediend.

