In en om Brugge loopt het MA festival, het festival voor oude muziek. Daarbij is het de bedoeling om die oude muziek op een moderne manier te brengen.

Zo bracht Benjamin Glorieux in de historische schuur Ter Doest in Lissewege zaterdag de beroemde cellosuites van Bach op elektrische cello. Dit jaar is 'Ex Machina Of God, Mens en Machine' de insteek van het festival en dit concert paste dan ook perfect in dit thema.

Het MA festival loopt nog tot 11 augustus op diverse locaties in Brugge.