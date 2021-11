In Ingelmunster is de Lysbrug afgebroken, de fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Roeselare-Leie.

De stalen brug had last van roest en slijtage en was niet meer veilig. Ze deed 77 jaar dienst en werd gebouwd in 1944 nadat de vorige brug tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield werd.

De aannemer sloopt het brugdek ter plaatse en voert die af. Er komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, maar het is nog onduidelijk hoe die er zal uitzien. Vermoedelijk komt die er in 2024-2025. Na de afbraak van de Lysbrug start de bouw van een nieuwe kaaimuur aan de Zuidkaai, ter hoogte van For Farmers.