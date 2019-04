Lynn Van Royen nieuwe master Filmfestival Oostende

Lynn was o.a. vorig jaar te gast op FFO, samen met de cast van The Team 2. Ze is de jongste Master ooit van het festival, maar ondanks haar jeugdige leeftijd heeft ze al een behoorlijk palmares op haar naam staan.

Ze was te zien in de televisiereeksen 180 - voor de regionale omroepen - , Dubbelleven en De Ridder. Vlaanderen leerde haar nog beter kennen dankzij haar acteerwerk in de bekroonde televisieserie Marsman, waarin ze de dochter van hoofdrolspeler Jurgen Delnaet vertolkt. Ze was te zien als Nina Beernaert in de voetbalreeks Spitsbroers en werd voor haar acteerprestaties als Kato Hoeven in Beau Séjour gelauwerd als Beste actrice op het televisiefestival van Monte Carlo. De succesvolle reeks werd opgepikt door streamingdienst Netflix waardoor een internationaal miljoenenpubliek haar aan het werk kon zien.

Andere interessante rollen volgden snel: zo speelde ze naast Veerle Baetens in de internationaal gerenommeerde serie Tabula Rasa en vertolkte ze de Belgische hoofdrol in het tweede seizoen van de succesvolle Duitse-Deense-Belgische coproductie The Team . Ze speelde mee in de Vlaamse reeksen De Dag en De Twaalf en speelt de hoofdrol in de succesvolle Vlaamse remake van De Luizenmoeder.

"Vrouwen in de kijker"

“Ik was vereerd dat ze me vroegen of ik de volgende Master wilde zijn voor FilmFestival Oostende, het is een mooie reeks van Masters om bij aan te mogen sluiten. Stuk voor stuk mensen waar ik naar op kijk, zowel op professioneel als op menselijk vlak. Ze hebben een visie, een mening, een kunde. Dus ik voelde meteen al de druk om de volgende te zijn. Peter stelde me gerust, dat ik het allemaal niet te ver hoefde te gaan zoeken. Slaap er eens over en het zal wel komen. Eigenlijk had ik vrij snel beslist om vrouwen in de kijker te zetten."

Dit thema zal dan ook heel duidelijk in de Master Selectie van Lynn terug te vinden zijn. Maar ook in de rest van het programma zal FFO veel aandacht besteden aan gendergelijkheid en

willen we een platform bieden aan vrouwelijke filmmakers en aan verhalen die de vrouw centraal stellen.