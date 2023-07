Luxehotel La Réserve in Knokke-Heist opent eindelijk haar deuren

In 2021 kochten Scorpiaux Holding van vastgoedman Bart Versluys en Alychlo van Marc Coucke het hotel. Ondertussen hebben ze samen zo'n 7 miljoen euro geïnvesteerd om van het viersterrenhotel een vijfsterrenhotel te maken. De operationele leiding van het hotel blijft in handen van Eddy Walravens die destijds het hotel verkocht heeft.

Volledig vernieuwd in 6 maanden

Het nieuwe ontwerp is een ode aan het befaamde hotel als erfgoed, terwijl het toch een 21e-eeuwse stijl uitstraalt. De openbaar toegankelijke interieurs zijn heruitgevonden door Glenn Sestig Architects met oog op subtiele luxe die hoogwaardige materialen combineert met een minimalistische benadering. Bart Versluys en zijn teams stuurden de volledige coördinatie en verbouwing aan in amper 6 maanden.

De lobby, de bar, het restaurant, de boetiek, de multifunctionele ruimte en de 111 kamers en suites werden volledig vernieuwd. Het spa- en welnessgedeelte is nog in aanbouw. Het is hun ambitie om van “La Réserve” opnieuw het ultieme visitekaartje van Knokke en de Belgische kust in het algemeen te maken.

Rijke geschiedenis met wereldberoemde gasten

Het hotel is al sinds 1949 een vaste waarde in de kuststad. La Réserve kreeg al veel bekend volk over de vloer, zoals Hollywoodsterren, politici, koninklijke gasten, toonaangevende ontwerpers en intellectuelen. René Magritte, Frank Sinatra, Marlène Dietrich, Brigitte Bardot, Charles Aznavour, Jacques Brel, Keith Haring, David Beckham, Paris Hilton en vele anderen zagen het hotel als een uitvalbasis voor ontspanning en luxe. Ook Jean-Claude Van Damme, een vaste hotelgast, was recent zelfs aanwezig op één van de dry-runs in het restaurant La Rigue.

In 2011 opende het hotel al eens opnieuw nadat het voormalige gebouw tegen de vlakte ging. Komende maandag gebeurt dit dus opnieuw, maar dan met een extra ster op zak.

