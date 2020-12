Luister live naar de kerstspecial uit Bredene

Vanaf tien uur vanochtend kun je ook via onze website een marathonuitzending volgen die de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe, samen met een honderdtal vrijwilligers in elkaar bokst.

Hij pakt uit met een live kerstspecial van 10 tot 22 uur. Je kunt die volgen via www.kerstspecial.be op je computer, laptop, of gsm. Het wordt een amalgaam van diepgaande gesprekken met Bredenaars, dj-sets, humor, bekende mensen die op bezoek komen, special guests, podcast, live showcooking, live optredens en vliegende reporters die Bredene onveilig maken. Ook aan de allerkleinsten wordt er gedacht.

Er wordt ook geld ingezameld voor het goede doel. Dat kan je steunen via deze link. "Laten we allen samen kerst vieren! Niemand mag in de steek worden gelaten of zich alleen voelen", luidt het.