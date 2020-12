Lucky Luke krijgt lookalike op bezoek in Kortrijk 1302

Rutger Gret, beter bekend als The Dutch Lucky Luke, is vandaag op bezoek op de expo "Lucky Luke in het diepe Zuiden" in Kortrijk 1302.

Gret is een Nederlander die zich sinds enkele jaren de officiële lookalike van Lucky Luke mag noemen. Zijn liefde voor strips deed hem beslissen om zich in Lucky Luke te verkleden.

De strip, de expo

De gratis expo "Lucky Luke in het diepe Zuiden" maakt deel uit van het cultureel winteraanbod van Stad Kortrijk. In het nieuwste album ‘Een cowboy tussen het katoen’ erft Lucky Luke een katoenplantage in Louisiana. De cowboy wil de plantage overdragen aan de zwarte boeren, maar jaagt hiermee de slavendrijvers uit de regio tegen zich in het harnas. (Lees verder onder de foto)

Aan de hand van storyboards, originele platen en archiefmateriaal gunnen de stripmakers Achdé en Jul je een blik op het creatieproces. De expo neemt je ook mee naar het diepe Zuiden van West-Vlaanderen. Morris, de schepper van de beroemdste cowboy in de stripwereld, werd in Kortrijk geboren. De expo loopt nog tot en met zondag 3 januari. Reserveren moet via www.kortrijk1302.be