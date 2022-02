Is luchtreiniger effectief tegen covid? Onderzoek loopt ook in Oostendse school

De luchtreinigers komen in basisschool ’t Klein College. Het onderzoek van de universiteiten moet aantonen of de luchtreinigers effectief covid-19 kunnen terugdringen. Mogelijk kan het onderzoek aantonen dat mondmaskers in de klas niet meer nodig zijn. Tijdens het onderzoek in ’t Klein College krijgt een vijftal klaslokalen een luchtreiniger, en gaan ze ondertussen zes maanden lang het aantal besmettingen bijhouden. Tijdens enkele meetdagen gaan ze luchtkwaliteit meten met aangepaste apparatuur doorheen de dag.

Specifiek gekozen toestellen

De luchtreinigers koopt de stad trouwens niet lukraak aan, ze worden gekozen op basis van grootte en vorm van de klas, en hoeveel leerlingen er zitten.

Het onderzoek is op meerdere scholen in Vlaanderen en Nederland, maar ook in woonzorgcentra en universiteitslokalen..