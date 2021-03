Luchtmacht oefent met nieuw transportvliegtuig A400M

Arizona Dream, dat is de naam van een oefening van de Belgische luchtmacht. Een droom die nogal wat lawaai maakt, want door die oefening zijn er komende week heel wat luchtbewegingen boven de basis van Koksijde.

Het is de eerste keer dat het nieuwe transportvliegtuig A400M wordt ingezet. Koksijde is aangeduid als zogenaamd ontplooiingsvliegveld. Om het in militair jargon te zeggen, een DOB, een deployed operating base, een vooruitgeschoven uitvalsbasis van waaruit de vliegactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het hoofddoel van deze oefening is om het nodige personeel en materieel te ontplooien, dat nodig is om te opereren met een A400M transportvliegtuig.

Deze oefening was zonder coronacrisis geïntegreerd in een internationale oefening in Yuma in de Sonora-woestijn van de Amerikaanse staat Arizona. De naam ‘Arizona Dream’, is een knipoog naar de geannuleerde oefening in de VS.