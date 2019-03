Luchtkwaliteit Wielsbeke en Oostrozebeke niet erbarmelijk

Wielsbeke en Oostrozebeke gaven vandaag objectieve cijfers vrij, waarmee ze de perceptie willen tegengaan dat de luchtkwaliteit in hun gemeente erg slecht zou zijn. Dit naar aanleiding van een eerdere studie in opdracht van Greenpeace.

Volgens die studie prijkt Oostrozebeke als nummer één op de lijst van de meest vervuilde gemeenten en steden van het land. Niet alleen de metingen van fijn stof maar ook van dioxines en PCB liggen in Oostrozebeke en Wielsbeke lager dan de Europese norm. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschppij (VMM)

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. Wetenschappers spreken doorgaans over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes (particulate matter) die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer.

Daarnaast is er ook mechanisch stof, dat in tegenstelling tot fijn stof, wel zichtbaar is. Er wordt snel richting Spano Unilin gekeken dan. Die hebben sinds 2014 al 24 miljoen euro geïnvesteerd in ondermeer een stofwand, benevelingsinstallatie en een eigen meetstation. Sindsdien zijn de klachten tot haast nul herleid.

