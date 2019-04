Luchthavenparkeren wordt geweerd in Raversijde

Die wijk ligt tegenover de luchthaven en reizigers gebruiken die straten om hun auto gratis kwijt te kunnen als ze op reis gaan. Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw :“Door de nabijheid van de luchthaven neemt de parkeerdruk in Raversijde steeds meer toe. Om het ‘luchthavenparkeren’ uit de woonwijk te weren, wordt er een blauwe zone ingevoerd in een belangrijk deel van Raversijde. Bewoners kunnen er onbeperkt blijven parkeren, voor bezoekers wordt de parkeerduur beperkt tot 8 uur.” Dat is beslist in samenspraak met de bewoners. In oktober volgt een evaluatie.

Volgende straten worden blauwe zone: