Even na 14 uur ontdekte het veiligheidspersoneel van de luchthaven in de toiletten een verdacht pakket. De veiligheidsvoorschriften traden in werking en de luchthaven werd ontruimd. Rond 16 uur normaliseerde de situatie. Het verdacht pakket bleek een plastieken zak te zijn met daarin vuile was en wat toiletartikelen. Deze vergetelheid zou de persoon in kwestie wel nog een sanctie kunnen opleveren.