Luchthaven simuleert vliegtuigramp met... een bus

Het scenario is het volgende: een passagiersvliegtuig botst tijdens het opstijgen tegen een taxiënd cargotoestel. In het passagiersvliegtuigen ontstaat brand. In het cargotoestel bevinden zich bovendien olieproducten en kaarsen. Er vallen verschillende gewonden. Voor de oefening werden gemakshalve een bus (passagiersvliegtuig) en een container (cargo) genomen. (lees verder onder de foto)

Het doel van de oefening is het uittesten van alle noodplannen: het intern noodplan van de luchthaven, het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de stad Oostende en van de provincie West-Vlaanderen en het provinciaal Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) luchtvaartongevallen.