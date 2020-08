Luchthaven Oostende verwerkte al meer vracht dan in heel 2019

De cargotrafiek op de luchthaven van Oostende-Brugge is ook in juli fors gestegen. Er werd intussen al meer vracht verwerkt dan in heel 2019, zo blijkt dinsdag uit cijfers van de regionale luchthaven. Het aantal passagiers blijft onder invloed van de coronacrisis een flink stuk onder het niveau...

De luchthaven linkt de toename van de vrachttrafiek aan "een aantal cargomaatschappijen die sinds het begin van de coronacrisis de luchthaven aanvliegen en ook besloten hebben om te blijven". In juli werd er op de luchthaven 3.515 ton vracht verwerkt, zowat 160 procent meer dan de 1.356 ton in juli vorig jaar. En van januari tot en met juli gaat het om 28.417 ton, dat is al meer dan in het hele jaar 2019 (toen net geen 25.000 ton).

De verwachting is dat de trend zal aanhouden. Zo startte in augustus de Chinese groep Hong Yuan een reeks testvluchten op die succesvol werden afgerond.

Impact coronacrisis op passagiersvluchten groot

Wat de passagiers betreft, blijft de impact van de coronacrisis groot. Sinds de heropstart van passagiersvluchten begin juli reisden 18.796 passagiers via de luchthaven van Oostende. Dat is ongeveer 70 procent minder dan in juli 2019. Normaal is juli een van de drukste maanden van het jaar voor de luchthaven.

Van januari tot en met juli kreeg de regionale luchthaven 75.699 passagiers over de vloer, 70 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar (toen 254.089 passagiers). De luchthaven benadrukt dat de passagiersdaling in lijn ligt met de algemene trend op andere Europese luchthavens.

Momenteel vliegt TUI fly vanuit Oostende naar Spanje, Griekenland en Turkije. De vluchten naar Turkije zijn enkel beschikbaar voor passagiers met een Turks paspoort. Op het vlak van passagiersvluchten blijft de toekomst volgens de luchthaven onzeker. "De komende maanden inclusief de herfstperiode zullen nog steeds beïnvloed worden door de evolutie van het coronavirus, het consumentenvertrouwen en het buitenlandse grensbeleid", klinkt het.