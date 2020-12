Luchthaven Oostende klaar voor verdeling vaccins

'De farmabedrijven en hun transportpartners bekijken momenteel welke luchthavens die taak aankunnen', zegt Ostend Airport. 'De luchthaven van Oostende is gestart met aanpassingen om de komende maanden grote hoeveelheden coronavaccins te ontvangen en te verdelen.'

Grootste operatie sinds WOII

“De grootste luchtvaartoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog wordt momenteel voorbereid", zegt Marcel Buelens, CEO Luchthaven Oostende. “Het invliegen, opslaan en distribueren van miljoenen dosissen van het felbegeerde vaccin, aan alle distributiepunten op de aardbol. Oostende staat klaar met onder meer intercontinentale vluchten van Egypt Air en Qatar Airways Cargo.

Farmaceutische bedrijven zoals Pfizer en Johnson&Johnson beschikken in de Benelux over productiefaciliteiten die vaccins aanmaken. De kans is reëel dat we een deel van deze vaccins vanuit Oostende naar de rest van de wereld exporteren, of vaccins die elders gefabriceerd worden ons land binnenbrengen.”

Bijzondere aanpak

'De voorbije maanden bleven cargovliegtuigen op Oostende vliegen met medische goederen zoals mondmaskers. Vaccins vergen een bijzondere aanpak, met onder meer een streng gecontroleerde temperatuur'.

“De temperatuur garanderen is op de luchthaven van Oostende perfect mogelijk. We beschikken over 1.065 m² magazijnen waar we de temperatuur op de gewenste vrieskou kunnen houden. Om dit in perspectief te zetten: die duizend vierkante meter zijn ruim voldoende om alle vaccins die de Belgische bevolking nodig heeft op te slaan, mocht dat nodig zijn”, gaat Buelens verder.

Cargo in volume meer dan verdubbeld

'De luchthaven van Oostende heeft het zoals alle andere luchthavens in ons land en de wereld niet makkelijk sinds de uitbraak van het coronavirus. Het aantal passagiers bedraagt nog 26% van het voorgaande jaar (januari t.e.m. oktober). Toch halen de bewegingen op de luchthaven nog altijd 78% van het voorbije jaar.

Dat komt door een forse toename van de cargo, die in tonnage meer dan verdubbeld is (247%)'.

(lees verder onder de foto)

Cruciale rol in bestrijding pandemie

“Terwijl de passagiersvluchten in aantal afnamen, kende het cargovervoer afgelopen maanden een stijging”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Dat kwam voor een groot stuk door de vraag naar medisch materieel uit het buitenland zoals mondmaskers en andere benodigdheden voor ziekenhuizen en zorginstellingen, cruciaal in de bestrijding van de pandemie. Momenteel maken ook de Vlaamse regionale luchthavens zich klaar om de logistieke opdracht rond de distributie van de vaccins tot een goed einde te brengen.”

Havens extra troef

'De nabijheid van de havens van Oostende en Zeebrugge en de uitstekende samenwerking met de luchthaven van Oostende is een extra reden om via deze platformen de Covid pandemie te lijf te gaan.

Met het ‘Cargo Village’-project (een forse uitbreiding van de cargocapaciteit die reeds eerder gepland werd en nu uitgerold wordt) wil de luchthaven van Oostende zich nadrukkelijker op de logistieke kaart van de wereld zetten en fungeren als economische motor die werkgelegenheid creëert voor de hele regio', zegt de luchthaven Oostende in zijn persbericht.