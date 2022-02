Luchthaven Oostende-Brugge op zoek naar personeel

De hele luchtvaartsector heeft het zwaar te verduren gehad door de coronacrisis. Maar nu de situatie verbetert, merkt de luchthaven een stijging van het aantal openstaande vacatures van de bedrijven die op de luchthaven actief zijn.

Daarom organiseert Luchthaven Oostende-Brugge een jobdag op 8 maart in samenwerking met de VDAB en het Economisch Huis Oostende. Alle werkzoekenden zijn welkom van 14 tot 16 uur in de vertrekhal van de luchthaven.

Commercieel Directeur Ann Vanpraet: “Met deze jobdag hopen we zo veel mogelijk werkzoekenden te matchen met de openstaande jobs op en rond de luchthaven”.

40 openstaande vacatures

Zes bedrijven die actief zijn op de luchthaven zullen er zich voorstellen. Ze hopen meer dan 40 vacatures in te vullen. Voor elk opleidingsniveau is er een job te vinden: van cabin crew tot veiligheidsagent, vliegtuigbevoorrader of sales agent.

Klik hier voor meer informatie over de vacatures.