Luchthaven Oostende-Brugge had sterke zomervakantie

Na twee jaar vol reisbeperkingen door corona hebben reizigers duidelijk opnieuw in om met het vliegtuig op vakantie te vertrekken. Daarbij kiezen vakantiegangers meer en meer voor regionale luchthavens.

In juli en augustus kozen 94.085 passagiers voor Luchthaven Oostende-Brugge voor hun vakantie. Dat is een stijging van 34% in vergelijking met 2021. Reizigers konden deze zomer kiezen uit 13 bestemmingen in Griekenland, Spanje en Turkije. De luchthaven verwelkomde deze zomer opnieuw 73% van het aantal passagiers dat tijdens de zomer van 2019 via onze luchthaven reisden. "We zijn blij dat de mensen de weg naar onze luchthaven hebben teruggevonden", zegt CEO Eric Dumas. "De cijfers vergelijken met 2019 is moeilijk, want toen werden in totaal 22 bestemmingen aangevlogen. Deze zomer hadden we slechts 13 bestemmingen in de aanbieding vanuit Oostende. We hopen snel nieuwe bestemmingen te kunnen toevoegen."

De populairste zomerbestemmingen vanuit Luchthaven Oostende-Brugge waren Alicante, de Canarische Eilanden en Malaga.

Regionale luchthavens populair

De regionale luchthavens winnen aan populariteit bij de reizigers. In totaal reisden dit jaar al 250.578 passagiers via de Oostendse luchthaven. CEO Eric Dumas: "Wie kiest voor een regionaal vertrek, kiest meteen ook voor een comfortabel vertrek zonder stress. Op onze luchthavens heerst geen grote drukte en we zijn steeds makkelijk bereikbaar. Op onze luchthavens heerst een familiale sfeer. We raden passagiers dan ook aan om niet vroeger dan 2 uur voor vertrek aanwezig te zijn."