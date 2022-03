Spotters op Luchthaven Oostende-Brugge hebben vanaf nu beter zicht op de vliegtuigen. Op verschillende plekken in de omheining rond het vliegveld zijn speciale gaten gemaakt waar spotters hun cameralens door kunnen steken.

In totaal werden op vijf locaties rondom het luchthaventerrein in samenwerking met de spotters speciale 'spottersgaten' gecreëerd. Op die manier willen ze de spotters graag tegemoet komen in de vraag naar een oplossing om betere foto’s te kunnen nemen en op die manier de spottersbeleving te verbeteren.

De spottersgaten werden telkens aangebracht op locaties waar de vliegtuigen het best te zien zijn.