Luchthaven Kortrijk-Wevelgem weer op volle kracht

De trafiek op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem kende in 2018 een krachtig herstel na de mindere periode in 2017.

Ten opzichte van het jaar 2017 noteerde het buitenlands commercieel en zakelijk verkeer een stijging van +13% (2.781 vliegtuigbewegingen) Er zaten ook 31¨meer reizigers op die vluchten. "Deze cijfers zijn de beste van het voorbije decennium", zegt financieel directeur Stefaan Van Eeckhoutte. "Het “all time” record dateert van 2007". Het totaal aantal reizigers strandde in 2018 op 70.588, goed voor ene stijging van 14%. Ook het aantal vliegtuigbewegingen steeg met 11%. De totaalcijfers worden gedomineerd door scholings- en trainingsvluchten.

Landen op GPS

Sinds november 2017 is een up to date naderingsprocedure op GPS geïnstalleerd waardoor de vliegtechnische bereikbaarheid van de luchthaven beter is dan ooit. "De klanten hebben hierop zeer positief gereageerd, nieuwe operatoren en ook nieuwe klanten werden aangetrokken. Het blijkt ook dat er meer en meer “long range” business jets met intercontinentaal bereik onze luchthaven aandoen", besluit Van Eeckhoutte.