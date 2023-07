Luchthaven Kortrijk-Wevelgem legt plannen voor, buurt ongerust

De luchthaven wil de huidige toestand bestendigen, maar de omwonenden vrezen voor nog meer overlast, vooral lawaaihinder, als het aantal vliegbewegingen toch zou toenemen. Dat bleek ook op een infomoment voor de buurt in Bissegem.

Filip Daem, luchthaven Kortrijk-Wevelgem: 'We willen de buurtbewoners gerust stellen, dat de situatie voor hen in ieder geval niet zal verergeren. We hebben een business model. We wensen dat te bestendigen."

Het aantal nachtvluchten blijft beperkt tot 15 per maand en de vliegscholen mogen ‘maar’ 14000 touch & go bewegingen per jaar uitvoeren. Toch blijkt uit het nieuwe Milieu Effecten Rapport dat er ernstige geluidsoverlast kan zijn voor zo’n 179 omwonenden en dat bijna 800 mensen fysische stress kunnen ondervinden bij een status quo van de huidige situatie.

"Liquideren zou dom zijn"

De luchthaven neem wel milderende maatregelen, zowel voor het taxiën, aanvliegen, landen en stijgen en motortesten. Jean de Bethune, gedeputeerde economie: "Voor sommige mensen is het vandaag op bepaalde momenten moeilijk. We moeten daar aandacht voor hebben en maatregelen nemen. En ik ben ervan overtuigd dat in de nieuwe vergunning die eraan komt, die maatregelen zullen opgelegd worden. We nemen dat heel serieus. Maar daaruit besluiten dat we die luchthaven gewoon moeten liquideren, is een dommigheid."

Momenteel loopt het openbaar onderzoek en kunnen buurtbewoners nog bezwaar indienen tegen de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning.