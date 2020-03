Luchtbeelden tonen verzanding in de havengeul

Nieuwe luchtbeelden tonen hoe groot het probleem is van de verzanding in de havengeul van Blankenberge. Sinds een goeie week zijn er baggerwerken om het probleem voorlopig op te lossen.

De beelden zijn vrijdag gemaakt bij laagwater. De verzanding is duidelijk te zien: bootjes kunnen niet meer in of uit de jachthaven. Het stormweer van de voorbije weken laat dus zijn sporen na. Na de baggerwerken moet de toegang tot de haven bij laagwater weer vrij zijn. Volgend jaar start de bouw van een strekdam, om de constante verzanding tegen te gaan. Al zal baggeren toch geregeld nog moeten.