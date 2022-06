In Izegem heeft een luchtballon gisteravond een noodlanding moeten maken. Er raakte niemand gewond

De piloot had problemen om een landingsplaats te vinden, door thermiek. Dat zijn luchtlagen van stijgende en dalende lucht. Daardoor raakte de gasvoorraad in de ballon op en moest hij dus landen in de Molstraat, een smalle straat.

De ballon zelf raakte verstrikt rond een verlichtingspaal. Beelden van de landing van de luchtballon (zie hierboven) verschenen op sociale media.