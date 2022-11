Louis De Jaeger wil met voedselbossen het verschil maken

Een voedselbos in elk bedrijf en op elke school. Dat is de nieuwe missie van Louis De Jaeger uit Brugge.

Die heeft een concept uitgedokterd om snel, eenvoudig en duurzaam voedselbossen aan te leggen op amper 10 op 10 meter. Bovendien kun je het hele jaar door oogsten. Louis De Jaeger op wandel in van de mooiste voedseltuinen, de Woudezel bij Houthulst. Het is indrukwekkend hoe veel en wat allemaal groeit. Zelfs exotisch fruit als kaki's groeien aan de struiken.

Fruitforest

Louis De Jaeger stelt met Fruit Forest een pakket samen en geeft dan initiatie over hoe je alles moet planten. Met een minimum aan onderhoud ben je vertrokken. Een schema toont wat er mogelijk is aan oogsten.

Iedereen met een stukje grond, kan contact opnemen met Fruitforest. De voedselbosspecialisten helpen je op weg. In de Woudezel in Houthulst zijn ze al jaren bezig, maar steeds meer mensen en bedrijven zijn nu geïnteresseerd. Steeds vaker wordt duidelijk dat een gazon gewoon onderhouden nog duurder is.