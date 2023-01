Lotto-Dstny wil Worldtour heroveren

Maar bij de pakken blijven zitten, dat is niet de bedoeling. Lotto-Dstny heeft nog steeds ambitie, en wil dat plaatsje in de Worldtour heroveren.

Degraderen is nooit leuk, niet in het voetbal, en al zeker niet in het wielrennen. Lotto-Dstny is voor drie jaar veroordeeld tot de Protour, maar blijft wel startrecht houden in alle WorldTour-wedstrijden, dankzij zijn eerste plaats bij de wildcards. Ook op andere vlakken verandert er voorlopig niet veel.

Samenwerking met UGent

De nieuwe CEO, Stephane Heulot, moet de architect worden van de terugkeer naar de Worldtour. De Franse Desselgemnaar, ex-prof bij Banesto, en La Française des Jeux, vervangt John Lelangue, waar niet iedereen tevreden over was, op zijn zachtst gezegd.

Lotto-Dstny werkt nu samen met UGent om de begeleiding van de renners professioneler aan te pakken. Loic Segaert, broer en trainer, is opgenomen in het preformance team.

Als alles volgens plan blijft verlopen, maakt Segaert over anderhalf jaar de overstap naar het profbestaan. En nog eens zoveel jaar later rijdt hij dan misschien in de Worldtour.