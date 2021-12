Loterij keert terug naar bakermat Brugge

Brugge is het hele weekend lang in de ban van de Nationale Loterij. Het kansspel of de "lotinghe" kent daar zijn ontstaan.

In 1441 ontstond de lothinge om de Brugse stadskas te spijzen. Dat geld ging uiteindelijk naar een organisatie die de basis legde om goede doelen te steunen.

Over het ontstaan van de Nationele Loterij en het maatschappelijk belang ervan is onder meer een boek uitgebracht. Er is ook een tentoonstelling en een stadswandeling met een Virtual Reality film waarbij je letterlijk midden in de middeleeuwen staat en de trekking kan meemaken zoals ze er in 1441 aan toe ging. Zaterdag staat er ook een evocatie van zo'n historische trekking op het programma. (Lees verder onder de foto)

Naar aanleiding van de 580ste verjaardag van de loterij wordt de trekking van Euromillions en Lotto in Brugge gehouden morgenavond. Het is voor het eerst dat Euromillions zijn zwaarbeveiligde ondergrondse studio in Parijs verlaat.

