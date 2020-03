Lost Tinder openstaande vacatures in onderwijs op?

Begin 2020 waren er in Vlaanderen bijna 1.400 leerkrachten op zoek naar werk. Voor Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) is het duidelijk: leraren en scholen vinden elkaar moeilijk. Hij vraagt de Vlaamse regering om een digitaal platform te maken waar ze elkaar wel vinden.

“We zitten met een groot leerkrachtentekort”, opent Vandeberghe. “Dat is iets wat al jaren speelt en waar wij veel aandacht voor vagen. In januari van dit jaar waren 1.400 leerkrachten op zoek naar werk, maar stonden er ook 2.700 vacatures open. Het is de taak van de Vlaamse overheid en de bevoegde minister om die op elkaar af te stemmen en duidelijkheid te scheppen. Hij schiet daar schromelijk in tekort.”

379 vacatures in West-Vlaanderen

Een niet mis te verstane boodschap van Vlaams parlementslid en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe aan het adres van minister van onderwijs Ben Weyts. In onze provincie waren er zo eind januari 379 jobs die niet ingevuld geraakten. Scholen geven hun vacatures te weinig aan bij de VDAB, wat nochtans wettelijk verplicht is. De minister moet daarop toezien, vindt Vandenberghe. Ook wil hij een soort Tinder voor scholen een leerkrachten.

Tinder voor scholen en leerkrachten

“Ik heb dat een Tinder genoemd, maar daarmee bedoel ik dat er een transparant platform moet komen”, gaat Vandenberghe verder. “Daarop moeten leerkrachten die werk zoeken en scholen die leerkrachten zoeken elkaar kunnen vinden. Leerkrachten moeten dagelijks een duidelijk beeld krijgen van waar er jobs zijn. Als we dat niet doen dan blijft deze discrepantie bestaan tussen die werkzoekende leerkrachten en de scholen die de jobs niet ingevuld krijgen.”