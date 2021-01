Loslopende hond bijt oren schaap af in het Zwin

Het dier overleefde de aanval, maar heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Het Agenschap Natuuur en Bos roept hondeneigenaars nogmaals op om hun honden aan te lijnen als ze zich in natuurgebied begeven. Het is lang niet de eerste keer dat honden voor incidenten zorgen in natuurgebieden. Eerder al stierven in het Vloethemveld vier ooien nadat ze aangevallen waren door een loslopende hond. En in het Zwin werd een Konikveulen dood teruggevonden nadat het door een hond in een prikkeldraad werd gejaagd. De lockdown zorgt ervoor dat meer mensen de natuur opzoeken.

"Laat ons duidelijk zijn: loslopende honden brengen niet alleen andere recreanten en hun (huis)dieren in gevaar, maar ook de natuur waarin ze zich bewegen. Denken we maar aan het verstoren van grondbroedende vogels of het opjagen van reeën", zegt woordvoerder Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos. Omdat de overlast de spuigaten uitloopt en de vriendelijke vraag om de dieren aan te lijnen vaak niet helpt, zal Natuur en Bos strenger handhaven.

Boetes

Wie zijn hond niet aanlijnt riskeert een minimumboete van 80 euro dat kan stijgen naargelang het aantal loslopende honden, de aangerichte natuurschade en eventueel recidivegedrag. Ook bij agressief gedrag en weerbarstigheid t.o.v. de verbalisant kunnen de bedragen oplopen.