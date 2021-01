Losgeslagen mosselboeien baren zeilers zorgen

De laatste stormen kwamen vooral uit het zuiden en daarom spoelen de boeien niet aan. De jachthaven van Nieuwpoort, die net als de stad en de vissers gekant is tegen de inplanting van de mosselboerderij, noemt de situatie gevaarlijk voor de pleziervaart. Ook zeezeiler Paul Feryn maakt zich zorgen. "Ik heb op 22 december vastgesteld dat een van de boeien was losgeslagen. Gelukkig was het toen vlakke zee en ik heb de boei goed kunnen zien. Ik heb het gemeld aan de kustwacht en die zijn ze komen ophalen". De speciale boeien wijzen op een gevarenzone, maar uit meer dat is de mosselboerderij niet aangeduid. Nochtans zijn de risico's groot. "De meeste boten hier zijn uit polyester gemaakt. Als je uit een golf valt op zo'n boei dan is het meteen schipbreuk. Dat kan zelfs mensenleven kosten". (Lees verder onder de foto)

Raad van State

Er is nog werk om de mosselkwekers en de zeilers op één lijn te krijgen. Net als Nieuwpoort en de vissers trekken de jachthavens naar de Raad van State tegen de inplanting van de mosselboerderij. Straks wordt de proefopstelling 4 maal groter. Bij storm heeft de installatie het in elk geval zwaar te verduren. Colruyt zegt alvast dat er regelmatig onderhoud en controle is.

In een reactie geeft het mee dat er inderdaad 5 kleinere boeien zijn losgeslagen. Ze zijn allen teruggevonden en van schade of averij is niets gemeld. Ze doen er alles aan boeidrift en schade in de toekomst te vermijden.