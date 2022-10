Loodsbrand in Vleteren

Maandagavond is in Vleteren een loods in de Nieuwstraat volledig uitgebrand.

Nadat de brandweer van zone Westhoek om kwart voor zeven een oproep kreeg voor een brand in Zarren, kwam er niet veel later om 19:07 een tweede oproep binnen voor een uitslaande loodsbrand in de Nieuwstraat in Westvleteren. Ook hier was de brand vrij snel onder controle en kon de naastgelegen stal gevrijwaard worden.

De loods gevuld met stro brandde volledig uit. Omdat er een vermoeden is van asbest in het getroffen gedeelte werd een "gevaarlijke-stoffen-team" ter plaatse gevraagd om de tussengekomen brandweerlieden te decontamineren.