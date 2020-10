Deze middag brak in de Rennevoortstraat in Rollegem-Kapelle bij Ledegem brand in een loods uit. Vermoedelijk vatte een landbouwvoertuig vuur. Niemand raakte gewond.

De rookpluim was van ver te zien maar een snel optreden van de hulpdiensten zorgde ervoor dat alles snel onder controle was. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.