In de Walbekestraat in Jabbeke is zondagmorgen brand uitgebroken in een loods van een gerenoveerde hoeve. Het waren de buren die rook van uit de loods zagen opstijgen en de hulpdiensten alarmeerden.

De brandweer had de brand snel onder controle. De rookschade in de loods is wel groot.

Zelfontbranding

De brand werd mogelijk veroorzaakt door doeken die in een chemisch product gedrenkt waren en door zelfontbranding vuur vatten.

Op het moment van de brand was er niemand in de loods aanwezig. Door de interventie was de Walbekestraat even voor alle verkeer afgesloten. Niemand raakte gewond.