Loodsbrand bij ijshoeve in Lendelede

In één van de loodsen van ijshoeve Ten Hoochstede langs de Veldbosstraat is zaterdagavond een zware brand uitgebroken.

In de loods lag een groot aantal balen stro opgeslagen. Die vatten om nog onbekende reden vuur. Het was een collega-landbouwer die tegenover de hoeve woont, die omstreeks halfnegen het vuur opmerkte en alarm sloeg. “Ik ging net buiten om zoals elke avond naar m’n dieren te gaan kijken en merkte de vlammen en de rook op. Daarop belde ik meteen de eigenaars, terwijl m’n echtgenote de brandweer verwittigde”, vertelt de man. “Daarna ben ik meteen naar ginder gelopen en samen met de eigenaars konden we 107 runderen en kalfjes in veiligheid brengen”.

Geen gewonden

Toen de eerste brandweerlui ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen reeds door het dak van de loods. Daarop werd meteen versterking gevraagd van verschillende posten uit de hulpverleningszone Fluvia, die ter plaatse snelden met tankwagens. Om de strovoorraad volledig geblust te krijgen, werd de loods met een bulldozer leeggehaald. Het brandende stro werd naar een weide vooraan de hoeve gereden en daar volledig geblust. Dit karwei nam verschillende uren in beslag. Bij de brand raakte niemand gewond.