Lokale radiomakers mogelijk naar assisen voor laster via Facebook

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vraagt daarom om twee mannen uit Tielt en Waregem naar het hof van assisen te verwijzen. In een zaak van laster en eerroof tussen radiomakers heeft de Brugse raadkamer de behandeling van het dossier uitgesteld naar de zitting van 12 januari.

Alles past binnen de concurrentiestrijd tussen twee lokale radiostations uit Tielt en Aalter. In augustus 2020 legde de bezieler van Radio Meteor bij de onderzoeksrechter klacht met burgerlijke partijstelling neer tegen twee mensen van Radio Caraad. In openbare Facebookgroepen zouden de verdachten lasterlijke uitlatingen gedaan hebben over de concurrenten. Het conflict heeft alles te maken met de vergunning die Meteor binnenhaalde om via de FM-band te mogen uitzenden.

Verwijzing naar hof van assisen

Het Brugse parket besliste uiteindelijk om voor beide mannen de verwijzing te vragen naar het hof van assisen. De zaak kwam in april al een eerste keer voor de raadkamer, maar toen vroeg de verdediging nog om bijkomend onderzoek. Woensdagochtend zou de zaak wel behandeld worden, tot de burgerlijke partij met nieuwe conclusies op de proppen kwam. Meester Sarah Leysen, advocate van de verdachte uit Waregem, vroeg dan ook uitstel om schriftelijk te kunnen reageren op het standpunt van de burgerlijke partij.

De verdediging zal sowieso aandringen op de buitenvervolgingstelling van de radiomakers. Hun advocaten zullen proberen aan te tonen dat de beweringen op Facebook wel kloppen en dat van laster überhaupt geen sprake is. De burgerlijke partij benadrukte dat hij meermaals aan de verdachten vroeg om ermee te stoppen. "Maar ze hebben ons en onze medewerkers drie jaar lang dagdagelijks op sociale media zwartgemaakt en lastiggevallen", klinkt het. De feiten zouden volgens de burgerlijke partij pas na het verhoor door de politie gestopt zijn.

Het hof van assisen is bevoegd voor alle misdrijven die gepleegd worden bij het schriftelijk uiten van een mening in het openbaar. In de praktijk zorgt die wetgeving ervoor dat drukpersmisdrijven zelden tot een veroordeling leiden. Zo verklaarde de Brugse strafrechter zich in 2016 onbevoegd in een zaak van vermeende laster en belaging door dierenrechtenorganisatie Bite Back. Drukpersmisdrijven die ingegeven worden door racisme of xenofobie kunnen als enige uitzondering wel door de correctionele rechtbank behandeld worden.

Pas vierde keer na Tweede Wereldoorlog

Het zou na de Tweede Wereldoorlog pas de vierde keer zijn dat een volksjury moet oordelen over een drukpersmisdrijf. Op 13 oktober werd een 34-jarige man uit Flémalle door het Luikse hof van assisen nog veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel. Sami Haenen had via Facebook bedreigingen geuit tegenover vrouwen en feministen. Voor aanzetten tot haat werd de beschuldigde vrijgesproken.