Lokale politie verijdelt zelfdoding in Finland

Op zondag 21 februari heeft de politiezone Vlas een vrouw gered worden na een poging tot zelfdoding in de stad Savonlinna in Finland.

Die zondagmorgen kwam in de dispatching van PZ Vlas een melding binnen over een mogelijke poging tot zelfdoding in Finland. Een interventieteam ging meteen naar Heule, de woonplaats van de melder om zo meer concrete info te weten te komen.

De melder werd via een vriend uit Engeland op de hoogte gebracht dat een gemeenschappelijke vriendin (1994) van hen zichzelf van het leven wou beroven. Die vriendin, van Finse nationaliteit, woonde niet meer in België maar in de stad Savonlinna in Finland. Vergeefse pogingen van zowel de Belgische melder als de Engelse man om de Finse politie te overtuigen van de intenties van de Finse vrouw lukten blijkbaar niet. Daarom schakelde de man uit Heule de politiezone VLAS in om te proberen een mogelijke tragedie te voorkomen.

Europol ingeschakeld

Vanuit de dispatching werd meteen contact opgenomen met Europol, dat op zijn beurt de lokale politie in Savonlinna alarmeerde om zo snel mogelijk langs te gaan bij de woning van de vrouw. Diezelfde zondag kreeg PZ Vlas het geruststellende e-mailbericht dat de lokale Finse politie de dame nog net op tijd had gevonden. Ze had te veel medicatie genomen en moest gereanimeerd worden. “Dankzij de gedrevenheid en alertheid van onze politiemensen op het terrein, die meteen ter plaatse gingen bij de melder uit Heule en de ernst van de situatie inzagen, is er een menselijk drama kunnen vermeden worden. Gewoon ouderwets politiewerk gecombineerd met internationale communicatielijnen en samenwerking tussen politiediensten. De vrouw krijgt nu de nodige steun uit haar naaste omgeving die ook professionele hulp heeft ingeschakeld,” zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas.