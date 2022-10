Lokale ondernemers stellen minister Demir formeel in gebreke in Ventilusdossier

De nieuwe hoogspanningslijn Ventilus moet de stroom van windmolens op zee aan land brengen. Dat gebeurt mogelijk bovengronds, tot protest van landbouwers en bedrijven. Er is vooral de onzekerheid over de gezondheidsrisico's. De bedrijven willen van de minister tegen 4 november horen of een volwaardig onderzoek naar een ondergrondse oplossing nog kan, of bedrijven langs het tracé een vergoeding kunnen krijgen en of Elia die vergoeding mee verrekent in de totale kostprijs voor een bovengronds traject.

Ignace Vandewalle, woordvoerder Involte vzw: "Op geen enkel moment is er voorzien dat er vergoedingen zouden betaald worden aan bedrijven voor herlokalisatie. Men houdt dus eigenlijk totaal geen rekening met bedrijven, totaal geen rekening met de werknemers en dat stoort ons enorm."

“De bedrijfsleiders maken zich ernstig zorgen over de irrealistische stralings- en gezondheidsnormen, welke in de praktijk geen enkele bescherming zullen bieden. Er is momenteel te weinig duidelijkheid over de impact op de gezondheid. En als het over de gezondheid gaat, kunnen we niet toelaten dat men risico’s neemt.”

Minister Demir reageert voorlopig niet op de ingebrekestelling. Begin november wil de Vlaamse regering een beslissing nemen.

