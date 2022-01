Lokale ondernemers reageren op coronabarometer

Heel wat binnenactiviteiten mogen opnieuw open en tafelen in de horeca kan vanaf 28 januari weer tot middernacht. Het is een eerste versoepeling die deel uitmaakt van code rood van de coronabarometer.

Het Overlegcomité keurde gisteren de coronabarometer goed. Die barometer zal per kleur vaste maatregelen hebben, dat moet de zekerheid en voorspelbaarheid verhogen. Dat is voor heel wat ondernemers opnieuw aanpassen.

Het sluitingsuur in de horeca wordt naar middernacht gebracht. Het lijkt niet veel, een uur langer open, maar voor restaurants zoals Sint-Nicolas in Elverdinge bij Ieper maakt het wel degelijk een verschil. "We merken het vooral op in het weekend met de grote menu's op de agenda dat om 23u sluiten heel krap is. Ook voor de omzet is een uur langer open kunnen zijn belangrijk", vertelt Michael Vanderhaeghe, chefkok van restaurant Sint-Nicolas.

Voor de horeca blijft de mondmaskerplicht gelden voor klanten en personeel, CST is verplicht, net als de capaciteit van 6 personen per tafel en een verbod op rechtstaand consumeren.

Het nachtleven en discotheken blijven gesloten. De rest van de binnenruimtes die momenteel gesloten zijn, kunnen terug openen vanaf 28 januari opnieuw voor publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en de wedkantoren.

De uitbaters hopen nog op duidelijke informatie over welke coronamaatregelen ze al dan niet moeten nemen.