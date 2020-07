Lokale contacttracing in Torhout na besmetting kleuters

Nu zijn ook de andere deelnemers getest worden. De besmette kleuters moeten twee weken thuisblijven in quarantaine. Torhout is één van de tien zwaarst getroffen gemeenten in Vlaanderen van dit moment. De jongste week waren er tien besmettingen op zowat 22.000 inwoners. Er waren ook besmettingen in een tennisclub KTG Houtland en restaurant Heuvelhof. Ook zou er een huisarts besmet zijn. De andere kampen op de kinderboerderij gaan voorlopig wel nog door.

Vandaag komt waarnemend provinciegouverneur Anne Martens naar Torhout. Zij wil in de gemeente een systeem van lokale contacttracing uitrollen. Het stadsbestuur zal vandaag ook extra maatregelen aankondigen.