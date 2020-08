Lokale contactopsporing kan tegen eind deze week

Contactopsporing van covid-patiënten op lokaal niveau kan tegen eind deze week met de gegevens van Sciensano. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maandag aangekondigd in het AZ Delta in Roeselare.

Tegen eind deze week kunnen lokale besturen in kaart brengen met wie een coronapatiënt contact had. Dat gebeurt via de eerstelijnszones voor zorg: zij krijgen daarvoor toegang tot de databank van de crisiscel, met daarin ook individuele gegevens van patiënten.

Tot nu toe was dat nog niet het geval, en daarom was Welzijnsintercommunale W13 in Zuid-West-Vlaanderen al begonnen met een eigen systeem. Dat dubbel werk hoeft dus niet meer: Ze zullen aanvullend kunnen werken met de nationale contactopsporing.