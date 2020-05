Lokaalmarkten openen opnieuw de deuren

De klanten van de Lokaalmarkt in Heule kunnen eindelijk terug naar hun vertrouwde handelaars. Tijdens zo'n Lokaalmarkt verkopen lokale boeren en voedingsproducenten hun producten rechtstreeks aan de klanten. Al moeten die klanten toch even wennen aan de nieuwe richtlijnen. Vanaf nu moeten ze wandelen langs pijlen op de grond tussen dranghekkens. Als je wat wil kopen dan moet je op een gele bol staan.

Opluchting

Klanten konden tijdens de sluiting door corona wel online hun voedingswaren bestellen en dan afhalen. Dat alles nu terug in levende lijve kan gebeuren, is voor verkopers als voor de klanten een opluchting. Voorlopig moeten de klanten het nog wel even stellen zonder bar of kinderatelier op de lokaalmarkt.