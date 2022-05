Al ruim 5 jaar wordt in de Sint-Amandskerk in Roeselare een lokaalmarkt georganiseerd. Handelaars verkochten er wekelijks op vrijdagnamiddag hun eigen of lokale producten. Nu zou de kerk full-time worden gebruikt maar het is nog niet duidelijk voor wat of door wie. De Lokaalmarkt gaat nu samen met de stad op zoek naar een nieuwe locatie in het centrum van de stad.