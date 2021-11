Lokaalmarkt Deerlijk trekt er de stekker uit

De overdekte boerenmarkt op vrijdagnamiddag wordt na vijf jaar opgedoekt door gebrek aan belangstelling. Deerlijk was toen de eerste die startte met een markt waarbij je rechtstreeks koopt van de lokale boeren en producenten uit de regio. Maar aan dat verhaal komt nu een einde.

Ooit was het hier koppenlopen. Maar in Deerlijk zit de klad er in. "De mensen vinden de weg niet meer terug naar de lokaalmarkt," zegt Bert Vandamme die groenten en fruit verkoopt. "Na de corona is het bergaf gegaan. Waarom weten we niet. Moeilijk te zeggen."

Andere plaatsen wel succesvol

Opvallend: terwijl in Deerlijk de markt noodgedwongen moet sluiten door gebrek aan klanten slaat het lokaalmarktverhaal op andere plaatsen wel aan. "Het is een vaststelling die we de laatste maanden hebben gemerkt," zegt organisator Hanne Dewaele. Heule en Roeselare zijn in de streek nu ook opgestart met extra afhaalpunten wat toch betekent dat het daar heel goed gaat.