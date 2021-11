Lokaalboetiek wil lokale verkoop stimuleren

Na een jaar stil gelegen te hebben, vond de lokaalboetiek vandaag opnieuw plaats in Roeselare. De lokaalboetiek is een verkoopbeurs die Belgische makers samenbrengt onder één dak. Op die manier willen ze lokale verkoop stimuleren.

Lokaal Boetiek is een organisatie van Lokaal. Bekend van Lokaalmarkt, een wekelijkse versmarkt met bar en kinderatelier. “Lokaalmarkt is een plaats van samenkomst. We brengen er producenten en consumenten met elkaar in verbinding”, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaal. “Met Lokaal Boetiek doen we hetzelfde voor makers, mensen die met een creatieve ambacht bezig zijn. Dat concept sluit perfect aan bij ons verhaal.”

Samenwerking met Atelier Feryn

Voor de organisatie van Lokaal Boetiek slaat Lokaal de handen in elkaar met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van de zussen Yanne, Mira en actrice en model Lize Feryn. Naast Atelier Feryn doen meer dan twintig makers mee aan Lokaal Boetiek Roeselare. Onder hen onder meer juwelenontwerpers, lederbewerkers, houtbewerkers en grafisch vormgevers.

Lokaal ondernemerschap steunen

Volgens Sjarel Buysschaert heeft rechtstreeks bij de maker kopen heel wat voordelen. “Je wint veel op prijs-kwaliteit. Je steunt lokaal ondernemerschap en duurzame productie. En je koopt een uniek stuk, voor jezelf of bijvoorbeeld als verjaardags- of eindejaarsgeschenk.”

Voor de bezoekers is het alvast een uitgelezen kans om een uniek cadeautje te kopen voor kerst of nieuwjaar. Zolang de huidige maatregelen het toelaten zal de laatste lokaalboetiek plaatsvinden begin december in Heule.