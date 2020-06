Lokaal kopen bij de boer in de lift 'dankzij' corona

Tot eind september zijn er in Vlaanderen tientallen activiteiten waarbij de lokale boer en zijn producten in de kijker worden gezet. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de Vlaming de lokale landbouwproducten heeft herontdekt. Meer dan 8 op de 10 boeren die aan rechtstreekse verkoop doen, ziet zijn of haar aantal klanten stijgen. Minister Crevits neemt de volgende maanden nieuwe initiatieven om van deze positieve trend een duurzame evolutie te maken.

Onder de werktitel ‘Lekker Vlaams’ zal ze met alle partners de handen in elkaar slaan om het belang van een breed lokaal aanbod van land- en tuinbouwproducten te onderstrepen en het Vlaams chauvinisme van onze consumenten een boost te geven. De boeren die zich willen richten op rechtstreekse verkoop, zullen geholpen worden met de ontwikkeling van doordachte businessmodellen en logistieke struikelblokken worden aangepakt en weggewerkt.

Zomer van de Korte Keten

Een week van de korte keten met drukbezochte activiteiten en evenementen zat er dit jaar niet in door de coronacrisis. In de plaats komt er een heuse Zomer van de Korte Keten. De hele zomer lang, tot eind september, zetten we de lokale boer en zijn of haar producten in de kijker in Vlaanderen. Er zijn smulfietstochten, rondleidingen bij wijnboeren, workshops en heel wat degustaties. Zo wil Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met VLAM de Vlaamse consument vertrouwder maken met de verschillende vormen van rechtstreekse verkoop om op die manier voor een fijne belevenis te zorgen met lekkere en lokale producten.

Cijfers voor 2020 zijn er nog niet, maar in 2019 bedroeg de omzet van rechtstreekse verkoop op de hoeve of boerenmarkt 70 miljoen euro. Eén op de vijf Vlamingen kocht op de hoeve of markt en deed dit gemiddeld 9 keer per jaar. De grootste omzetmakers zijn groenten en fruit (35%), gevolgd door vlees (22%), aardappelen (14%), zuivel (11%) en bloemen en planten (6%). De Korte Keten is er in vele vormen. De meest gekende zijn de hoevewinkels en boerenmarkten, maar de korte keten omvat ook de automaten op de hoeve, buurderijen (Boeren & Buren), groenteabonnementen, zelfpluktuinen,…

‘Produits du terroir’

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De landbouwsector heeft tijdens de crisis een enorme weerbaarheid én creativiteit getoond. Dat blijkt uit het succes van de korte keten de voorbije maanden. Velen hebben de voordelen van het kopen van lokale, kraakverse en lekkere producten ontdekt. We grijpen dit moment aan onder de werktitel Lekker Vlaams om nieuwe duurzame initiatieven te nemen rond lokale voeding. Net zoals de Fransen hun ‘produits du terroir’ hebben, moet er in Vlaanderen ook een soortgelijk chauvinisme ontstaan over onze lekkere Vlaamse producten, recht van ’t veld.”